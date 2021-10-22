Минтруд Татарстана составит кадровый прогноз на год с учетом потребностей предприятий

Минтруд Татарстана приглашает предприятия и организации республики принять участие в составлении кадрового прогноза на следующий год. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе министерства.

«Отраслевым министерствам и ведомствам совместно с крупными предприятиями, средним и малым бизнесом следует сформировать прогноз потребности в подготовке кадров по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, необходимо оценить потребность в ускоренной подготовке сотрудников по рабочим профессиям и их переподготовке на предстоящие семь лет. Соответствующий прогноз необходимо до 1 марта 2022 года направить на согласование в Минэкономики РТ, а после согласования до 1 апреля представить в Минтруд РТ.

Предприятия и организации Татарстана могут рассчитать и направить информацию о потребностях в кадрах на будущий год с учетом запуска новых производств, развития инфраструктуры и создания дополнительных рабочих мест. В дальнейшем этот прогноз будет взят за основу при формировании контрольных цифр приема в образовательные организации.