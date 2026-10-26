Минтруд РТ сообщил о росте зарплат за год на 16,9%

Согласно статистическим данным, среднемесячная заработная плата работающих на предприятиях и в организациях, включая субъекты малого предпринимательства, за январь – июль составила по Татарстану 99 311 руб. По сравнению с январем этого года (92 457 руб.) показатель вырос на 7,4%, а с аналогичным периодом прошлого года – на 16,9%. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«По уровню заработной платы республика занимает лидирующую позицию среди регионов ПФО. Для сравнения: в Пермском крае показатель составляет 89 822 руб., в Удмуртской Республике – 87 014 руб., в Нижегородской области – 86 895 руб.», – сообщили в пресс-службе.

В отраслевом разрезе лидерами по уровню среднемесячной зарплаты стали:

деятельность в области информации и связи – 161 716 руб.;

финансово-страховая деятельность – 143 901 руб.;

добыча полезных ископаемых – 134 265 руб.

Также выше 100 тыс. рублей средняя зарплата в обрабатывающих производствах, обеспечении электроэнергией, газом и паром, строительстве, научной и технической деятельности. При этом низкий уровень зарплат в сфере операций с недвижимым имуществом (60 710 руб.) и гостиничном хозяйстве и общественном питании (66 444 руб.).

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