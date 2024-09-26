Минтруд РТ сообщил о создании 32 приемных семей для одиноких пожилых сельчан

В настоящее время 32 семьи в сельской местности Татарстана стали участниками проекта «Приемная семья для пожилого человека», сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире «Татарстан онлайн».

«Чужие люди берут к себе в семью пожилого человека, который не имеет к ним никакого отношения. Приемные семьи для пожилых получают за уход за одинокими престарелыми людьми от 6 до 10 тыс. рублей в месяц. Но это история не про деньги. Большинство наших людей – позитивные, добрые и отзывчивые», - рассказала она.

Технология «Приемная семья для пожилого человека» стартовала в республике в 2017 году. Ежегодно пожилые татарстанцы, в основном из сельской местности, обретают новые семьи, достойный уход и внимание. Этой задаче служит федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография».