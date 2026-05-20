Семейный детский бюджет в Татарстане прирастает с каждым годом. В этом году более 30 миллиардов рублей выделено из бюджета на поддержку семей с детьми, сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Из федерального бюджета на выплату единого детского пособия выделено порядка 14 миллиардов рублей. Государство сегодня тратит колоссальные средства», – отметила она.

Зарипова напомнила, что благодаря решению Раиса РТ Рустама Минниханова женщины, проживающие на селе, при рождении первенца до 25 лет и при рождении третьего ребенка до 29 лет получают выплаты. При назначении выплат не учитываются доходы семьи и имущество.

Женщинам в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка полагается выплата в размере 50 тысяч рублей. Женщинам в возрасте до 29 лет при рождении третьего ребенка выплата составляет 100 тысяч рублей.

По данным Минтруда РТ, жительницы Татарстана чаще рожают первенцев в 26 лет, а в целом средний возраст мам при рождении второго или третьего ребенка составляет 29 лет.

«Более 16 тысяч женщин получили эту выплату с момента ее действия. В этом году Раисом РТ принято решение об увеличении ее размера», – подчеркнула Зарипова.