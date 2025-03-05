Минтруд РТ сообщил о новой выплате для детей-инвалидов

С этого года в Татарстане введена новая мера поддержки - ежемесячная денежная выплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией, сообщила глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это долгий вопрос, который благополучно разрешился. 50% прожиточного минимума предоставляется таким семьям на дату обращения. На сегодняшний день это ежемесячная денежная выплата в размере 7 310 рублей», – сказала она.

За счет регионального бюджета семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляют и другие меры поддержки. Среди них: дополнительная ежемесячная денежная выплата детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, а также ежемесячное пособие членам семьи, имеющей пять и более детей в возрасте до 18 лет, где один или оба родителя являются инвалидами и (или) хотя бы один из детей является ребенком-инвалидом.