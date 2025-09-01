news_header_top
Общество 1 сентября 2025 15:10

Минтруд РТ сообщил о двукратном росте количества многодетных семей

Уникальные демографические меры поддержки семей с детьми, которые действуют в Татарстане, дают положительный эффект. В республике стало больше многодетных семей. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Эти меры дают результат. В республике увеличивается число многодетных семей. Если 12 лет назад их было 24 тыс., то сегодня в республике проживает более 58 тыс. многодетных семей», – сказала она.

В Татарстане есть «сельские выплаты» для жительниц сел, ставших мамами до определенного возраста. Программа «Бэлекеч» направлена на обеспечение молочными продуктами детей с различными заболеваниями. Также в республике родителям компенсируется плата за детский сад, семьи с детьми при соблюдении определенных условий получают выплаты на лекарства, подарочные комплекты для новорожденных и другие меры поддержки.

Напомним, в России поддержка семей с детьми – главная цель национального проекта «Семья».

#семьи с детьми #зарипова эльмира #минтруд рт #соцподдержка #нацпроекты #национальные проекты
