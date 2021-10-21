Минтруд РТ: Соцорганизации с 30 октября по 7 ноября будут работать в обычном режиме

При введении выходных дней с 30 октября по 7 ноября территориальные органы Минтруда РТ будут работать в обычном режиме. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Территориальные органы и подведомственные Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ учреждения будут работать в обычном режиме с соблюдением санитарно-эпидеомологических требований», – отметил пресс-секретарь Минтруда РТ Рафаил Гиниятуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников. При этом регионы со сложной эпидобстановкой могут самостоятельно принять решение о более раннем введении нерабочих дней.

При введении выходных дней с 30 октября по 7 ноября в Татарстане работу продолжат предприятия и организации непрерывного цикла, предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность, органы государственной и муниципальной власти, МФЦ и образовательные учреждения. Работа этих учреждений будет организована строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.