Минтруд РТ: службы занятости трудоустраивают каждого второго предпенсионера

Каждый второй человек предпенсионного или пенсионного возраста, обратившийся в службы занятости Татарстана, находит работу. Об этом сообщила сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Мы понимаем, что возможность трудоустройства для людей пенсионного возраста — это возможность поднять свои доходы. Зачастую пожилые люди еще и помогают своим детям и внукам. Если они активны, мотивированы работать, желают переобучаться, то такую поддержку мы оказываем», — сказала она.

С начала года в поисках работы в центры занятости населения республики обратились 4,3 тыс. граждан предпенсионного и пенсионного возраста, из них трудоустроены 2,2 тыс. человек. За два года в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» обучение прошли более 8 тыс. человек в возрасте 50 лет и старше.

Особым спросом пользуются программы, связанные с бухгалтерской и педагогической деятельностью, финансами, управлением персоналом и кадровыми стратегиями. В числе рабочих профессий наиболее востребованы охранники, повара, кондитеры, операторы котельной. 98 % людей, прошедших обучение, трудоустроены.