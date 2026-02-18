Минтруд РТ: Служба занятости перевыполнила план по подбору кадров для предприятий ОПК

Бомбардировщик Ту-160 на Казанском авиационном заводе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам 2025 года Минтруд Татарстана выполнил план по подбору кандидатов на вакансии в приоритетных отраслях экономики. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в Общественной палате республики.

«Приоритетная цель – подбор службой занятости не менее 50% кандидатов на вакансии предприятий приоритетных отраслей. На уровне Правительства РФ определено 214 таких предприятий в Татарстане, в основном это оборонно-промышленный комплекс (ОПК). По итогам года мы перевыполнили план: 64% кандидатов были подобраны именно через службы занятости», – рассказала она.

Основным инструментом при подборе кандидатов стали ярмарки вакансий. Так, ближайшая специализированная ярмарка для участников специальной военной операции пройдет 20 февраля в Казани в ГТРК «Корстон», там будут представлены 25 крупных предприятий.

Кроме того, Зарипова напомнила про Всероссийскую ярмарку вакансий. Ее региональный этап состоится 12 апреля, а федеральный – 28 июня. В прошлом году за один день федерального этапа было трудоустроено около 4 тыс. человек, сообщила она.