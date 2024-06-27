Минтруд РТ: Слесари, повара, медсестры будут востребованы на рынке труда

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Предприятия и организации Татарстана нуждаются в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена больше, чем в людях с высшим образованием. Это следует из прогноза Минтруда РТ до 2031 года, сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В составлении прогноза участвовало колоссальное количество работодателей – более 8,7 тыс. человек. Этот прогноз ложится в основу контрольных цифр приема, по нему формируется образовательная программа. 30% от общей потребности составляют квалифицированные рабочие кадры в системе среднего профессионального образования, еще 30% приходится на специалистов среднего звена», – сказала она.

По данным министра, лишь 14% от общей потребности приходится на специалистов высшего звена. Так, предприятия заявили о потребности в ускоренной подготовке водителей, слесарей механосборочных работ, слесарей-ремонтников. Не менее востребованными в скором будущем на рынке труда будут медсестры, преподаватели начальных классов, воспитатели, специалисты строительной сферы. Также прогнозируется потребность в слесарях, мастерах общестроительных работ, сварщиках, поварах и кондитерах.