Минтруд РТ раскрыл возраст долгожителей Татарстана

Каждый четвертый житель Татарстана является представителем старшего пенсионного возраста, это порядка 24% или более 914 тыс. человек. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Казани.

«Каждый третий житель на селе — человек старших возрастных групп. В республике ежегодно растет число долгожителей — тех, кто перешагнул столетний юбилей. В России сегодня проживает более 37 тыс. долгожителей, а в Татарстане — 157. Самому пожилому мужчине в республике 102 года, это житель села Пестрецы. Самая пожилая женщина в этом году отметила 107 лет, это жительница Заинска», — сказала она.

По данным на 1 сентября 2022 года, в Татарстане проживает 140 женщин и 17 мужчин в возрасте 100 лет и старше. Помимо пенсий пожилые люди получают различные меры соцподдержки, предусмотренные для граждан пожилого возраста на федеральном и республиканском уровнях.