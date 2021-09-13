С 2022 года пособия по беременности и родам будут начисляться автоматически

Со следующего года пособия по беременности и родам и единовременные пособия при рождении ребенка для работающих жителей России будут назначаться в проактивном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Людям не потребуется писать заявления на эти выплаты. Кроме того, в связи с переходом на электронный больничный работникам со следующего года не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу. Соответствующий проект постановления Правительства размещен на общественное обсуждение Минтрудом России», – сказано в сообщении.

При этом изменится порядок взаимодействия работодателя и Фонда соцстрахования. С 1 января 2022 года закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Назначение и выплата пособий будет организована напрямую страховщиком – ФСС. Сведения о размере зарплаты, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка – из информационной системы ЗАГСа. Основываясь на эти данных, фонд назначит пособия по беременности и родам, а также в связи с рождением ребенка.