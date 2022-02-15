Минтруд РТ разъяснил, кому нужно писать заявления в ПФР на «детские» пособия

По принципам социального казначейства в 2022 году ПФР назначает выплаты, которые ранее оформляла соцзащита, поддержка оказывается в куглосуточном режиме. Об этом стало известно сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В марте 2021 года утверждена концепция цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года. Основной ее задачей является создание системы социального казначейства, которая объединит информационные системы Пенсионного фонда, социальной защиты, Фонда социального страхования, а также учреждений медико-социальной экспертизы. Это позволит создать условия для получения соцподдержки в едином окне и формировать бюджет, исходя из потребности граждан. Для граждан это доступность услуг в режиме 24 на 7. По принципам социального казначейства в 2020 году назначались все выплаты, связанные с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции», – сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Согласно ее данным, с 2022 года «на базе принципа социального казначейства Пенсионный фонд начал предоставлять семьям с детьми отдельные меры социальной поддержки, которые ранее назначались специалистами социальной защиты». Это, к примеру, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, а также единовременная выплата по беременности и родам. Пособия назначаются женщинам, которые до беременности не состояли в трудовых отношениях.

«Никаких новых заявлений писать не надо. Если вы получаете на детей до 1,5 лет пособия как женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, то все ваши выплаты автоматически переведены в ПФР. Забеременевшим и оформляющим пособия неработающим женщинам в 2022 году с соответствующими заявлениями нужно обращаться в ПФР или МФЦ», – сказала Зарипова, обращаясь к жительницам Татарстана.