Минтруд РТ рассказал инвалидам о трех возможных способах голосования

На выборах в Госдуму РФ инвалиды из Татарстана могут проголосовать на избирательных участках, дома либо вне места жительства. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Принять участие в голосовании можно на избирательном участке по месту жительства, где гражданин включен в список избирателей, или по месту фактического нахождения. Голосование избирателей на выборах проводится 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов по местному времени. Если гражданин, имеющий инвалидность, решил проголосовать в помещении для голосования, то до планируемого посещения участковой избирательной комиссии ему необходимо позвонить в УИК и узнать о наличии необходимого специального оборудования. Также гражданину следует сообщить в УИК, если потребуется социальное такси, специальный автотранспорт с подъемником, услуги сурдопереводчика или сопровождающего», - сказано в сообщении.

Жители республики, имеющие инвалидность, могут проголосовать и из дома. Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением или устно в УИК в часы ее работы, но не позднее 14 часов 19 сентября.

Кроме того, в ходе выборной кампании используется механизм «Мобильный избиратель». Если житель республики в эти дни находится не дома, то он может проголосовать по месту фактического нахождения, а также на выбранном им специально оборудованном избирательном участке. По всем вопросам участия в голосовании можно получить разъяснения в избирательной комиссии региона, а также позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-00-20 в информационно-справочный центр ЦИК России.

С информацией о вопросах обеспечения избирательных прав инвалидов, в том числе о порядке и процедуре голосования, можно ознакомиться на официальном сайте ЦИК России (www.cikrf.ru) в разделе «Голосование граждан с инвалидностью», размещенном под баннером «Выборы депутатов Государственной Думы 19 сентября 2021».