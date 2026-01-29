Минтруд РТ рассказал школьникам об особенностях работы в социальной сфере

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана состоялась профориентационная сессия «Человеку нужен человек». Мероприятие было нацелено на то, чтобы заинтересовать школьников работой в социальной сфере и помочь в подготовке будущих квалифицированных специалистов, сообщили в ведомстве.

О специфике отрасли рассказали заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева, декан факультета социальной работы Маргарита Максимова и исполняющий обязанности проректора по молодежной политике Казанского государственного медицинского университета Артур Заляев.

Кроме того, во время встречи сотрудники комплексных и реабилитационных центров показали школьникам современное оборудование, которое они используют в работе. Учащиеся познакомились с устройствами для развития мелкой моторики, различными тренажерами для поддержания мыслительных функций у пожилых людей, вертикализаторами для людей с ограниченными возможностями здоровья и другим оборудованием.

У учеников также была возможность напрямую пообщаться со специалистами. Они задавали вопросы и узнавали, как на самом деле выглядит работа в социальной сфере, с какими запросами обращаются люди, какие задачи решают сотрудники и каких успехов им удается добиться.

Помимо прочего, специалисты службы занятости предлагали учащимся познакомиться с соответствующими профессиями с помощью VR-очков.

В сессии приняли участие более 140 подростков из семи школ. Мероприятие было организовано в рамках национального проекта «Кадры», отметили в министерстве.