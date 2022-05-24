Минтруд РТ рассказал, какие специалисты будут востребованы через семь лет

Через семь лет на рынке труда Татарстана будут востребованы представители рабочих специальностей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда республики.

«Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ сформирован прогноз потребности экономики региона в подготовке кадров на 2023–2029 годы. Общая потребность на последующие семь лет составляет около 192 тыс. человек, 81% которых должна подготовить система среднего профессионального образования. На 2023 год общий прогноз потребности составил 30,7 тыс. человек. В системе среднего профессионального образования будет подготовлено 58% специалистов, а по специальностям высшего образования — 5,6 тыс. человек, или 19% от общей потребности», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Среди квалифицированных рабочих со средним профессиональным образованием будут востребованы аппаратчики по различным специализациям, машинисты-крановщики, монтажники различных квалификаций, наладчики станков и оборудования в механообработке, повара, кондитеры, сварщики, токари-универсалы, фрезеровщики, электрослесари по ремонту оборудования электростанций и др. Среди направлений подготовки специалистов со средним профессиональным образованием будут востребованы специалисты по сестринскому делу, лабораторной диагностике, дошкольному образованию, музыкальному образованию, техническому регулированию и управлению, товароведению и экспертизе качества потребительских товаров.

Спрос на специалистов с высшим образованием у работодателей имеется по таким направлениям, как автоматизация технологических процессов и производств, информационные системы и технологии, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, лечебное дело, машиностроение, педагогика, технологические машины и оборудование, физика, экономика, химические технологии, программная инженерия, электроэнергетика и электротехника и др.