Минтруд РТ рассказал о соцподдержке участников СВО в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей – приоритет в работе Минтруда РТ. Ветеранам СВО оказывается социальная помощь и содействие в трудоустройстве. О целях и задачах ведомства на 2025 год рассказала сегодня министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в Общественной палате РТ.

Председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев напомнил, что в 2024 году на портале госуслуг прошло голосование по 15 направлениям работы Минтруда РТ на 2025 год. Проголосовали 4,6 тыс. человек. Общественный совет утвердил пять ключевых целей, набравших большинство голосов, порог составлял не менее 45%. Терентьев назвал эти цели.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Реализация комплекса мер социальной поддержки и реабилитации участников СВО и членов их семей – безусловный приоритет. Подбор службой занятости не менее 50% кандидатов на вакансии предприятий приоритетных отраслей экономики. Обеспечение доли социальных контрактов, заключенных на организацию занятости, на уровне не менее 85% от общего количества контрактов», – напомнил Терентьев.

Кроме того, в числе выбранных приоритетов – обеспечение соблюдения размера минимальной заработной платы, установленного в рамках социального партнерства для внебюджетного сектора, и увеличение доли охвата услугами по социальной реабилитации детей-инвалидов (с 94% до 97%) и взрослых инвалидов (с 90% до 95%).

Об итогах выполнения приоритетных целей сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Особое внимание она уделила вопросу поддержки участников спецоперации .

«Сегодня самая актуальная тема, стоящая на повестке дня, – реализация комплекса мер социальной поддержки, обслуживания и реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей. 2026 год прошел как Год защитника Отечества, и работа в республике выстроена на системной основе», – заверила Зарипова.

В Татарстане действует региональная комиссия по вопросам поддержки участников спецоперации. Вся информация представлена на сайте «Забота о своих», где выложен полный объем мер от разных ведомств.

«По нашей линии это меры поддержки для бойцов именных батальонов, поддержка детей участников СВО, субсидии на проведение газа, бесплатные подарочные комплекты принадлежностей при рождении ребенка в семье участника СВО, занятость и реабилитация ветеранов», – пояснила Зарипова.

Сегодня более 3 тыс. бойцов из Татарстана демобилизованы. Важнейшая задача – их адаптация к мирной жизни. Совместно с Министерством образования и науки РТ решается вопрос получения или завершения ими образования.

«Мы ведем отдельный реестр работодателей, готовых незамедлительно принять участников СВО, в том числе со сложной судьбой или инвалидностью. Работодатели активно идут навстречу», – подчеркнула Зарипова.

Кроме того, оказывается поддержка ветеранам СВО при открытии собственного дела через социальный контракт.

«Это особенно востребовано в сельской местности, где нет крупных предприятий. Социальный контракт помогает семье получить постоянный источник дохода», – уточнила Зарипова.

В своем ежегодном послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, 17 татарстанцев удостоены высокого звания «Герой России», к сожалению, восемь из них – посмертно. Он уверен, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, сражающимся на передовой.