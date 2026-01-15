Минтруд РТ рассказал о новых мерах поддержки многодетных семей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 2025 года в Татарстане введены новые меры поддержки многодетных семей. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Принят закон об обеспечении детей до шести лет из многодетных семей лекарственными средствами вместо ранее предоставляемой субсидии на лекарства. Это стало серьезной мерой поддержки для 53,7 тыс. семей – получателей данной субсидии в 2025 году», – рассказала она.

Кроме того, с прошлого года детям из многодетных семей предоставляется компенсация 30% стоимости обучения в организациях среднего профессионального образования.

Отдельным решением Раиса Татарстана Рустама Минниханова были введены новые республиканские меры поддержки молодых студенческих семей:

– единовременная выплата 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения;

– пункты бесплатного проката предметов первой необходимости для детей до полутора лет из малообеспеченных студенческих семей до 25 лет и многодетных семей до 30 лет;

– услуга «Социальная няня» для малообеспеченных студенческих семей (в возрасте до 30 лет) с ребенком от шести месяцев до трех лет.