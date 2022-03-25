Минтруд РТ рассказал, какие профессии будут востребованы в будущем

На рынке труда Татарстана востребованы сейчас и останутся востребованными в ближайшие годы инженеры, химики, технологи, машиностроители, врачи, фармацевты и специалисты IT. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В последние три-пять лет в Татарстане востребованными остаются инженерные специальности. В ситуации, когда мы оказались под санкционным давлением, большие перспективы открываются у промышленных предприятий в части импортозамещения, производства элементарных деталей или частей – той конечной продукции, которые они производят. Востребованы специалисты в конструкторских бюро, инженеры, технологи, химики — все те, кто занят на производстве сырья. Инженерные профессии тоже будут востребованы», - сказала она.

Спикер отметила, что, к сожалению, экономка России была достаточно зависима от импорта, и какое-то сырье вообще не производилось в стране. Поэтому сегодня стоит задача максимально импортозаместить, локализовать производства. Чтобы это сделать, нужны инженеры, химики, технологи, машиностроители — те, кто производит и работает на этом оборудовании. Кроме того, большие возможности открываются в фармацевтике и медицине.

«Учитывая, что Казань – центр химической и технологической школ, то, безусловно, будущее молодых специалистов в этом направлении», – заключила Зарипова.