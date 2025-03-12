Минтруд РТ рассказал, как в республике реализуют новый нацпроект «Кадры»

В 2025 году стартовал новый национальный проект «Кадры». Его цель – удовлетворить потребности экономики в кадрах, вовлекая граждан в занятость.

В нацпроект «Кадры» включены четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости» и «Человек труда».

Как сообщает пресс-служба Минтруда РТ, в рамках реализации данного нацпроекта нужно уменьшить дефицит кадров за счет увеличения занятости населения, сократить время трудоустройства граждан, которые обращаются в службу занятости, увеличить долю занятых граждан, которые прошли профобучение, повысить уровень трудоустройства выпускников образовательных организаций, оборудовать рабочие места, на которые трудоустраиваются инвалиды и повысить престиж рабочих профессий, рассказал замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Клара Тазетдинова.

Республика Татарстан – активный участник реализации мероприятий нового нацпроекта.

Цель федерального проекта «Управление рынком труда» - создать механизмы и инструменты для качественного и эффективного увеличения занятости россиян. На это предусмотрено соответствующее федеральное финансирование.

В рамках федерального проекта «Управление рынком труда» закладывается формирование прогноза кадровой потребности на предстоящие пять лет. В 2024 году республика уже составила прогноз до 2029-го – к этому времени численность занятых татарстанцев должна увеличиться на 61 тыс. человек.

Как отмечает замминистра, очень важно уже сейчас вовлечь молодежь в занятость. Прежде всего, для закрытия кадровой потребности планируют привлечь на рабочие места выпускников колледжей, техникумов и вузов. На это как раз направлен второй федеральный проект «Образования для рынка труда». Здесь выстраивается работа по маршрутизации детей – со школы до учреждений профобразования, а оттуда - до работодателя.

Также в рамках данного федерального проекта хотят создать центры карьеры в учреждениях высшего образования, научно-образовательные кластеры, выстроить систему рейтингования образовательных организаций, актуализировать профессиональные стандарты, независимую оценку квалификаций и профобучение взрослых людей.

В рамках реализации федерального проекта «Активные меры содействия занятости» планируют оборудовать рабочие места для инвалидов, осуществлять субсидируемый найм определенных категорий граждан, прежде всего, социально незащищенных слоев населения: инвалидов, лиц, вернувшихся со срочной службы, многодетных и одиноких родителей, а также граждан, освобожденных из мест лишения свободы.

Также получат поддержку предприятия, которые привлекают к себе работников из других регионов.

«На одного привлеченного сотрудника из другого субъекта РФ либо из муниципального образования, находящегося в пределах 50 км внутри субъекта, предприятию выделяется порядка 350,1 тыс. рублей», – отмечает Клара Тазетдинова.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» планируется осуществлять поддержку развития молодежного предпринимательства, в том числе осуществлять методическое сопровождение при вовлечении в занятость населения.

Четвертый федеральный проект «Человек труда» национального проекта «Кадры» направлен на популяризацию рабочих специальностей.

«Очень важно, чтобы молодые татарстанцы считали рабочие профессии престижными и нужными, выбирали их в качестве своего ориентира», – говорит замминистра.

Уже несколько лет проводится Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» – конкурс специалистов самых востребованных рабочих профессий. Татарстан второй год подряд выступает площадкой проведения федерального этапа этого конкурса. В прошлом году в республике определяли лучшего в стране лаборанта химического анализа, а в этом году наш регион примет участников конкурса в номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры».

В 2025 году конкурс будет проходить по 20 номинациям. Планируется, что специалисты из Татарстана примут участие в 14 номинациях в рамках федеральных этапов.