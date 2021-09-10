Минтруд Татарстана прогнозирует осенью рост безработицы

Небольшой рост числа безработных возможен этой осенью на рынке труда Татарстана. Однако к концу года их число не превысит 20 тыс. человек. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«По нашим прогнозам, в осенние месяцы может произойти небольшой рост численности безработных. Тем не менее мы считаем, что в любом случае численность безработных к концу года не превысит 20 тыс. человек. В республике растет спрос на соискателей, и поэтому у них есть возможность выбора. У работодателей могут возникнуть проблемы с персоналом, и поэтому они должны будут предпринять какие-либо меры, чтобы повысить привлекательность своих вакансий», — отметила собеседница агентства.

В настоящее время на рынке труда республики насчитывается 54 тыс. свободных рабочих мест. При этом в центрах занятости населения в качестве безработных числятся примерно 17 тыс. человек. Таким образом, у каждого соискателя есть возможность выбора среди трех свободных вакансий.