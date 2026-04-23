Минтруд РТ призвал работодателей пройти опрос о перспективной потребности в кадрах

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана в рамках ежегодного формирования прогноза потребности в кадрах по отраслевому и профессионально-квалификационному разрезам проводит в республике Всероссийский опрос работодателей о перспективной потребности в кадрах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Опрос проходит на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (trudvsem.ru) с 1 марта по 30 апреля, уточнили в ведомстве.

«Учитывая стратегическую важность опроса для формирования кадровой политики региона, просим организации <...> принять участие в опросе», – подчеркнули в пресс-службе Минтруда РТ.

Если у работодателей возникнут трудности при регистрации на цифровой платформе, они могут обратиться в единый контакт-центр по телефону 8 (843) 222-05-57 или в территориальный центр занятости населения.

