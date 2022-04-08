Минтруд РТ пригласил молодежь до 35 лет обучиться по нацпроекту «Демография»

В этом году молодежь из Татарстана, завершившая обучение и не имеющая опыта работы, может испытывать трудности на рынке труда. Как молодым людям пройти бесплатное обучение по востребованным профессиям благодаря нацпроекту «Демография», рассказала сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Работодатели чаще всего выдвигают требования к опыту работы. Безусловно, молодежь может испытывать трудности на рынке труда, не найти рабочее место. Эта программа для молодежи в возрасте до 35 лет включительно предлагает различные возможности по обучению. Как стать ее участником? Нужно подать заявление на единой цифровой платформе „Работа в России“», — заметила она в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.

Молодые люди, желающие пройти обучение, могут подать заявление в электронном виде, выбрать направление. Такие программы представлены тремя федеральными операторами: «Ворлдскиллс Россия», Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ и национальный исследовательский Томский государственный университет.

«Задача — не только обучить, а чтобы по истечении трех месяцев порядка 85% граждан, завершивших обучение, были трудоустроены», — подчеркнула Зарипова.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.