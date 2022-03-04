Минтруда РТ предупредил об изменении графика работы МФЦ в Татарстане

В связи с празднованием Международного женского дня — 8 Марта в Татарстане изменится график работы отделов и филиалов Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«В предстоящие дни учреждение будет работать по следующему графику: 5 марта – рабочий день, в обычном режиме; с 6 по 8 марта – выходные дни; с 9 марта – рабочие дни, в обычном режиме», — сказано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне весеннего праздника спрос на специалистов по цветам и букетам в России вырос на 71%, а в Татарстане – на 78% по сравнению с началом февраля.