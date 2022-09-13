Минтруд РТ предложил установить стоимость патента для работы иностранцев в 5244 рубля

Минтруд Татарстана предложил установить стоимость патента для трудоустройства иностранцев на следующий год в 5 244 рубля 10 копеек. Законопроект об установлении на 2023 год регионального коэффициента, отражающего особенности рынка труда в республике, поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Размер регионального коэффициента определяет стоимость патента. Законопроект предусматривает введение регионального коэффициента в размере 2,08 к установленному на федеральном уровне фиксированному авансовому платежу за патент. Региональный коэффициент в этом году был на уровне двух», – сказал первый замминистра труда, занятости и социальной защиты Рустем Валиуллов.

Он уточнил, что вводимый региональный коэффициент обеспечит поступление налогов от доходов иностранных работников и даст возможность юридическим и физическим лицам легально трудоустраивать мигрантов на основании патента.

«Коэффициент базируется на соотношении 13-процентного налога на доходы физлиц от прогнозной среднемесячной заработной платы иностранных работников на 2023 год в размере 40 339 рублей, а также на размере фиксированного авансового платежа по налогу – 1,2 тыс. рублей с учетом коэффициента-дефлятора», – отметил докладчик.

По его словам, вся сумма платежей по налогу на доходы иностранных работников зачисляется в республиканский бюджет. За прошлый год было перечислено около 950 млн рублей, за восемь месяцев 2022 года – 859 млн рублей. В этом году стоимость патента составляет 4 752 рубля.