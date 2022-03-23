Минтруд РТ предложил безработным татарстанцам 55 тыс. вакансий

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 137 человек — до 9,9 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости безработных граждан. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Работодатели сообщили в службы занятости населения республики сведения о 55,5 тыс. вакансиях. За неделю они предложили более 2 тыс. вакантных рабочих мест. Из новоявленных безработных 884 человека осуществляли ранее трудовую деятельность, 41 человек приобрел такой статус в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников», — сказано в сообщении.

Также за неделю сократилось число безработных в пяти моногородах республики — Елабуге, Зеленодольске, Нижнекамске, Камских Полянах и Чистополе. Увеличение числа людей, находящихся в поиске работы, при этом отмечается в Набережных Челнах и Менделеевске.