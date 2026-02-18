Минтруд РТ: Половина соцконтрактов в 2025 году направлена на трудоустройство

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова

План по обеспечению безработных татарстанцев социальными контрактами для их трудоустройства и вывода из бедности выполнил в 2025 году Минтруд РТ. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова в Общественной палате РТ.

«Социальный контракт – договор между государством и гражданином для преодоления малообеспеченности. Если доход в семье ниже прожиточного минимума, семья имеет право на контракт по направлениям: трудоустройство, открытие дела или развитие личного подсобного хозяйства», – напомнила она.

Поскольку в республике сохраняется дефицит кадров, приоритетным направлением было трудоустройство. «Мы выполнили цель: 2322 контракта, или 47%, были направлены именно на обеспечение занятости», – отметила Зарипова.

Важным нововведением, по ее словам, стал тот факт, что для участников специальной военной операции требование по малообеспеченности отменяется, если они открывают собственное дело. «Также инвалиды первой и второй групп из числа участников СВО могут передать право на заключение контракта членам семьи», – уточнила Зарипова.

В своем ежегодном послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, 17 татарстанцев удостоены высокого звания «Герой России», к сожалению, восемь из них – посмертно. Он уверен, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, сражающимся на передовой.