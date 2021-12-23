Минтруд: Почти 37% безработных Татарстана составляют люди средних лет

На начало декабря в службах занятости населения Татарстана зарегистрировано более 4,6 тыс. безработных в возрасте от 40 до 55 лет, что составляет почти 37% от общего числа людей, находящихся в поиске работы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Содействие гражданам в трудоустройстве осуществляется центрами занятости населения на заявленные работодателями вакантные рабочие места. Людям предлагаются вакансии, которые имеются на рынке труда города или района. Право выбора кандидатуры из претендентов на замещение вакантных должностей остается за работодателем. Дискриминация по возрасту при принятии на работу запрещена», – сообщили в ведомстве.

Безработные трудоустраиваются по направлениям службы занятости населения на временные рабочие места, предоставленные работодателями. При этом с работником заключаются срочные трудовые договоры. Кроме зарплаты трудоустроенные люди получают материальную поддержку в размере 2 250 рублей.

Альтернативным вариантом трудоустройства является организация предпринимательской деятельности. Единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела предоставляется в размере 145 тыс. рублей. Кроме того, безработные татарстанцы могут получить дополнительное профессиональное образование.