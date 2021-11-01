Минтруд РТ передаст полномочия по назначению ряда мер соцподдержки в ОПФР по РТ

С 2022 года Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ передаст полномочия по назначению некоторых мер социальной поддержки в Пенсионный фонд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с переходом к предоставлению мер социальной поддержки по принципу „единого окна“ с использованием информационных технологий и ресурсов Пенсионного фонда РФ, с 1 января 2022 года Минтруд РТ прекратит осуществление федеральных полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки. План-график утвержден заместителем Председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой», — сказано в сообщении.

Так, со следующего года ОПФР по РТ будет выплачивать пособия гражданам, имеющим детей и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, компенсации страховой премии инвалидам или семьям с детьми-инвалидами по договору ОСАГО, компенсации и выплаты пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кроме того, ведомство будет назначать компенсации людям, подвергшимся репрессиям и впоследствии реабилитированным, а также компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате содержания жилого помещения и взноса на капремонт.