Минтруд Татарстана озвучил топ-5 вакансий для жителей республики

На портале «Работа в России» по Татарстану на сегодняшний день представлено 51,3 тыс. вакантных мест по разным профессиям и специальностям, в том числе 5,3 тыс. вакантных мест с предоставлением жилья. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минтруде РТ.

«У соискателей имеется возможность выбора вакансий, сведения о которых обновляются ежедневно. В топ-5 предложений работодателей входят вакансии для водителей с заработной платой около 36 тыс. рублей, предложения для уборщиков производственных и служебных помещений с зарплатой в 16,6 тыс. рублей. Кроме того, здесь имеются вакансии для поваров (22,8 тыс. рублей), монтажников технологических трубопроводов (57 тыс. рублей) и электрогазосварщиков (37,6 тыс. рублей)», – сообщили в пресс-службе министерства.

На портале по республике насчитывается более 123 тыс. резюме граждан, в том числе более 7 тыс. резюме от людей, готовых выехать в другой регион или город. Наибольшее количество резюме отмечается в сферах торговли и снабжения, административной работы, производства, транспорта и строительства, финансирования, здравоохранения, образования.