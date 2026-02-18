Минтруд РТ: Охват реабилитацией детей с инвалидностью увеличился в Татарстане

В 2025 году в Татарстане увеличилось количество людей с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги социальной реабилитации или абилитации в организациях социального обслуживания. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в Общественной палате республики.

Задача ведомства заключалась в том, чтобы увеличить доли охвата такими услугами в организациях соцобслуживания детей-инвалидов с 94% до 97%, а взрослых инвалидов – с 90% до 95%.

«За цифрами 94–97% стоят судьбы тысяч людей. В Татарстане проживает 285 тыс. инвалидов, включая 19 150 детей. Чем раньше начата реабилитация, тем больше шансов на успех. Мы не только работаем с госучреждениями, но и поддерживаем негосударственный сектор, где рождаются самые современные технологии», – рассказала Зарипова.

В прошлом году такие услуги получили более 17 тыс. человек, в том числе 6850 взрослых и 10 301 ребенок. Из них 22% детей получили услуги в негосударственном секторе.

«Мы также обучаем родителей навыкам ухода, чтобы процесс реабилитации в семье был непрерывным. Эта цель остается для нас приоритетной и на 2026 год», – добавила Зарипова.