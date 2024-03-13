Минтруд РТ организует круглый стол для татарстанцев, успешно реализовавших соцконтракт

13 марта (среда) в здании Минтруда РТ пройдет круглый стол с жителями республики, которые успешно реализовали социальный контракт.

Как сообщили в пресс-службе министерства, технология соцконтракта применяют в РТ с 2011 года. Если в начале этой работы основной задачей являлось оказание матпомощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, то сегодня это долгосрочный вывод семьи из бедности. С 2021 года соцконтракт действует на территории всей страны.

Социальный контракт – это единственный инструмент в сфере соцзащиты, который позволяет не только поддержать доходы семьи на период выплаты, но и преодолеть причины бедности долгосрочно. Это пошаговая «дорожная карта» по выводу конкретной семьи из малообеспеченности. Главное отличие от традиционной соцпомощи в виде денежных выплат – встречные обязательства граждан.

Перечень мероприятий, на реализацию которых заключается социальный контракт:

– поиск работы;

– осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;

– ведение личного подсобного хозяйства;

– осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

При заключении соцконтракта на организацию ИП, самозанятости граждане смогут получить от государства 350 тыс. рублей в качестве поддержки, а на ведение личного подсобного хозяйства – 200 тыс. рублей.

В 2023 году в Татарстане заключили 5,3 тыс. таких контракта, из которых 38% – на ИП и самозанятого.

С 1 января 2024 года правила оказания такой помощи изменили. Туда добавили ряд пунктов, а именно: не учитывается уровень имущественной обеспеченности граждан, изменился период учета доходов, при определении права на оказание помощи по соцконтракту размер среднедушевого дохода семьи сравнивается с величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в РТ. Также изменился состав семьи при расчете среднедушевого дохода семьи. В состав семьи включаются заявитель, его супруг (супруга), его несовершеннолетние дети, дети, находящиеся под его опекой (попечительством), и его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения (ранее в состав малоимущей семьи включались лица, связанные родством и (или) свойством).

При неудовлетворительном прохождении теста заявители должны пройти обучение для развития предпринимательских компетенций. Обучение проводят бесплатно в организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе центрах «Мой бизнес».