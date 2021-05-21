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Ру Тат
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21 мая 2021  21:10
Наталья Рыбакова

Минтруд РТ опубликовал график работы МФЦ в предпраздничные и праздничные дни

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В связи с празднованием Дня России в июне изменится график работы отделов и филиалов МФЦ  Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В предпраздничные, выходные и праздничные дни учреждения будут работать по следующему графику: 11 июня – предпраздничный рабочий день, продолжительность рабочего дня сокращена на 1 час, 12 и 13 июня – выходные дни», – сказано в сообщении.

С 14 июня отделы и филиалы МФЦ будут работать в обычном режиме.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанцы в мае отдохнут несколько дней подряд. Первая рабочая неделя месяца сокращена до четырех дней, а вторая — до трех дней.

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