Минтруд РТ: Объем средств на соцподдержку татарстанцев в 2022 году вырос на 30%

Общий объем средств, выделенных на оказание различных мер социальной поддержки жителям Татарстана, в 2022 году вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила сегодня заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева в общественной приемной «Единой России».

«Общий объем средств на предоставление социальной поддержки в последние два года растет. По сравнению с прошлым годом эти объемы выросли почти на 30%. На сегодняшний момент бюджет социальной защиты только по нашему министерству превысил 22 млрд. Мы предоставляем 75 видов выплат, получателями которых являются 1,5 млн человек, или более половины татарстанцев. Ежегодно размер республиканских мер поддержки индексируется на уровне инфляции», — сказала она.

Спикер отметила, что на сегодняшний момент практически на все меры соцподдержки можно подать заявление в электронном виде, без визита в отделение социальной защиты. В частности, в электронном виде можно подать заявление на детские пособия и различные льготы. Бутаева призвала татарстанцев активнее подавать заявления в электронном виде на портале госуслуг.