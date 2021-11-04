Минтруд РТ обьявил конкурс по оптимизации рабочего пространства «5S Лин-офис – 2021»

В целях повышения производительности труда, минимизации потерь и совершенствования функциональных процессов подведомственных учреждений Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ проводит конкурс «5S Лин-офис — 2021». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Под системой 5S Лин-офис подразумевается комплекс мер, направленных на оптимизацию рабочего пространства, упорядочивание предметов и стандартизацию рабочих процессов. Заявки для участия в конкурсе принимаются с 10 по 30 ноября», — сказано в сообщении.

Итоги конкурса будут подведены 15 декабря. Список победителей будет опубликован на сайте Минтруда РТ в разделе «Направления деятельности» — «Реализация системы 5S Лин-офис».