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Ру Тат
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28 сентября 2021  13:15
Наталья Рыбакова

Минтруд РТ объяснил, кто в Татарстане во втором полугодии выйдет на пенсию

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Во втором полугодии пенсионного возраста достигнут мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года, а также женщины, рожденные в первом полугодии 1965 года. Об этом сообщила сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Во втором полугодии 2021 года пенсионного возраста достигают мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года, до 30 июня включительно. Также пенсионного возраста достигнут женщины, рожденные в первом полугодии 1965 года. Эти люди относятся к категории предпенсионеров. Основным источником доходов людей пожилого возраста является пенсионное обеспечение», — сказала она.

Средний размер пенсий в Татарстане на сегодняшний день составляет 15475 рублей. Есть доплата для пожилых людей, чья пенсия не достигает величины прожиточного минимума. Эта сумма для них до величины прожиточного минимума доводится за счет средств федерального бюджета. В настоящее время в республике проживает 259,6 тыс. предпенсионеров.

#пенсионеры #пенсионный возраст
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