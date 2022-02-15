Минтруд РТ объяснил, кто может претендовать в 2022 году на выплаты на детей от 3 до 7 лет

В январе 2022 года выплата семьям с детьми от 3 до 7 лет назначена на 48,8 тыс. детей из Татарстана. При этом помимо доходов учитывалось имущество семей. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«По учету имущества порог достаточно высокий. Это семьи, имеющие два и более жилых помещения, два и более жилых дома, два и более автомобиля. Автомобиль должен быть не моложе пяти лет. Семья, которая находится за порогом бедности, не может позволить себе такую машину», – сказала она.

Размер этой выплаты фиксированный и составляет в 2022 году 50% от прожиточного минимума в Татарстане на ребенка (5216 рублей), либо 75% (7824 рублей), либо 100 % (10433 рублей) – в зависимости от дохода семьи. Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет татарстанцы получают с 1 июня 2020 года. Это семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную на дату обращения за ее назначением.

«С учетом изменений, внесенных в федеральное законодательство в 2021 году, с 2022 года размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей», – отметила Зарипова.

Кроме того, у взрослых членов семьи должен быть доход от трудовых или иных видов деятельности. В то же время предусмотрены объективные причины отсутствия у людей доходов. Так называемое правило «нулевого дохода» действует, если один из членов семьи осуществляет уход за ребенком до 3 лет, находится на срочной службе в армии и пр. Периоды отсутствия доходов оцениваются в совокупности.

Выплата устанавливается на год. Сведения об имуществе семей при ее назначении берутся из общего реестра благодаря межведомственному электронному взаимодействию.