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Минтруд РТ объяснил, кому положены подарочные комплекты для новорожденных
Молодые семьи с доходами ниже прожиточного минимума из Татарстана получают подарочные комплекты для новорожденного. Что входит в этот комплект, рассказала сегодня министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова в прямом эфире, организованном Центром управления регионом РТ.
«Молодые семьи с доходами ниже прожиточного минимума, а в этом году это менее 13 135 рублей, получают подарочные комплекты для новорожденного. В состав комплекта входят вещи, необходимые при рождении ребенка. Это санитарно-гигиенические средства, пеленки, распашонки, памперсы. Все эти вещи произведены в Татарстане», — пояснила она.
Подарочные наборы для новорожденных учреждены с 2020 года в Татарстане по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова.
Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Для поддержки семей с детьми и семей, планирующих прибавление, реализуется национальный проект «Демография» и действует комплексная система поддержки на федеральном и региональном уровне.
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