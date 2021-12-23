Минтруд РТ назвал самые высокооплачиваемые профессии в Татарстане

Спортсмены-инструкторы, директора и упаковщики вошли в топ-3 самых высокооплачиваемых профессий в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«В настоящее время высокий уровень оплаты труда составляет у спортсмена-инструктора (100 тыс. рублей), директора (87 тыс. рублей), упаковщика (91 тыс. рублей), машиниста трубоукладчика (90 тыс. рублей), монтажника оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности (82 тыс. рублей)», – сообщили в ведомстве.

Работодатели предлагают изолировщику труб зарплату в размере 79 тыс. рублей в месяц, электросварщику, кузнецу, изолировщику и монтажнику – 67 тыс. рублей в месяц. На начало декабря работодателями республики заявлены около 61 тыс. вакантных мест, в том числе более 42 тыс. или 69 % – для представителей рабочих профессий.