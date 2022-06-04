Минтруд Татарстана назвал самые востребованные профессии на рынке труда республики

На сегодняшний день на рынке труда Татарстана растет число вакансий для представителей рабочих специальностей. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Если еще месяц назад были высокие показатели – 55-60 тыс. предложений о работе, то сегодня на рынке труда уже 69 тыс. предложений от работодателей. При этом официально зарегистрировано порядка 10,5 тыс. безработных. Более шести вакансий мы можем предложить каждому безработному. Наиболее востребованы специалисты рабочих профессий – монтажники, электрогазосварщики, электрики, рабочие всех строительных специальностей, а также в сфере транспорта», – сказала она.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ добавила, что в школах республики завершился учебный год и сейчас перед выпускниками стоит задача определить будущую профессию. Она рекомендовала ребятам и их родителям обратить внимание на наиболее востребованные рабочие специальности.