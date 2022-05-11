Минтруд РТ назвал размеры выплат для тех, кто приютил одиноких пожилых людей

В Татарстане, особенно в сельской местности, активно реализуется социальный проект «Приемная семья для пожилого человека». Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире Региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

«Мы осуществляем выплаты тем, кто берет в семью и осуществляет уход за пожилым человеком, – от 4 до 8 тыс. ежемесячно, в зависимости от группы инвалидности пожилого человека. Нельзя оформить выплату на родственников, поскольку дети обязаны ухаживать за своими престарелыми родителями», – сказала она.

Глава Минтруда РТ отметила, что в основном такие приемные семьи создаются в сельской местности, где проживают одинокие пожилые люди.

«Люди у нас очень добрые, и никто на деревне никого не оставляет. Сегодня у нас в республике 34 приемные семьи», – отметила Зарипова.

Неделя приемов граждан старшего поколения стартовала в Татарстане 11 мая и продлится до 13 мая. Тематические встречи о поддержке старшего поколения проходят на площадке Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Казани.