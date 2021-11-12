Минтруд Татарстана назвал отрасли, испытывающие в ноябре кадровый голод

В условиях коронакризиса ряд отраслей Татарстана испытывает кадровый голод. По данным сайта «Работа в России», особая нехватка рабочих рук ощущается в сфере строительства — 13,2 тыс. вакансий. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минтруде РТ.

«В сфере обрабатывающих производств на рынке труда представлено 12,2 тыс. вакансий, транспортировки и хранения — 5,8 тыс. вакансий. Наиболее востребованы сейчас водители, инженеры различных специализаций, повара, врачи, воспитатели и учителя. По-прежнему востребованными в период пандемии остаются специалисты в сфере медицины и фармацевтики», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным Татарстанстата, в среднем за десять месяцев уровень общей безработицы по республике составил 2,7% и снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%. Уровень занятости населения сейчас составляет 62,2%. На учете в центрах занятости населения Татарстана зарегистрированы в качестве безработных 14,7 тыс. человек. На начало месяца работодатели заявили сведения о 61,7 тыс. вакансиях. На одного безработного в регионе сейчас приходится четыре вакансии.