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Ру Тат
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Общество
12 ноября 2021  12:17
Наталья Рыбакова

Минтруд Татарстана назвал отрасли, испытывающие в ноябре кадровый голод

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В условиях коронакризиса ряд отраслей Татарстана испытывает кадровый голод. По данным сайта «Работа в России», особая нехватка рабочих рук ощущается в сфере строительства — 13,2 тыс. вакансий. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минтруде РТ. 

«В сфере обрабатывающих производств на рынке труда представлено 12,2 тыс. вакансий, транспортировки и хранения — 5,8 тыс. вакансий. Наиболее востребованы сейчас водители, инженеры различных специализаций, повара, врачи, воспитатели и учителя. По-прежнему востребованными в период пандемии остаются специалисты в сфере медицины и фармацевтики», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным Татарстанстата, в среднем за десять месяцев уровень общей безработицы по республике составил 2,7% и снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%. Уровень занятости населения сейчас составляет 62,2%. На учете в центрах занятости населения Татарстана зарегистрированы в качестве безработных 14,7 тыс. человек. На начало месяца работодатели заявили сведения о 61,7 тыс. вакансиях. На одного безработного в регионе сейчас приходится четыре вакансии.

#минтруд рт #вакансии #Коронавирус
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