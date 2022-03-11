Минтруд РТ назвал отрасли, испытывающие кадровый голод

На рынке труда Татарстана сейчас наиболее востребованы рабочие на производстве, где насчитывается около 14 тыс. вакансий. Об этом сообщила корреспонденту «Татар-информа» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Татарстан — промышленно развитый регион. Из общего числа вакансий наиболее востребованы специалисты на производстве. В строительстве имеется 5 тыс. рабочих мест, в транспортных организациях — более 3 тыс. Кроме того, образование и наука, здравоохранение предлагают по 2,5–2,3 тыс. рабочих мест, а также социальная сфера и пищевая промышленность. Предложения самые разнообразные. Сегодня мы видим потребность в водителях, поварах, кондитерах, бетонщиках, арматурщиках, монтажниках, каменщиках, электрогазосварщиках», — сказала она.

Официально зарегистрированы в службах занятости республики более 10 тыс. человек. При этом в базе данных есть сведения о 42,6 тыс. вакансиях. Таким образом на каждого безработного условно приходится по четыре вакансии.