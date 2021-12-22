Минтруд РТ напомнил татарстанцам о длинных новогодних каникулах

Жителей Татарстана впереди ждут длинные новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В этом году 31 декабря является выходным днем. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово являются нерабочими праздничными днями», — сказано в сообщении ведомства.

В 2022 году нерабочие праздничные дни 1 и 2 января совпадают с выходными днями. Поэтому постановлением Правительства РФ выходные были перенесены: с субботы 1 января на вторник 3 мая, а с воскресенья 2 января — на вторник 10 мая.

Таким образом, в связи с новогодними праздниками татарстанцы будут отдыхать десять дней подряд.