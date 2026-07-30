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Общество 30 июля 2026 19:28

Минтруд РТ напомнил об открытии электронной доски почета РТ

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В начале августа Татарстан откроет электронную доску почета. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на форуме «Работаем на результат!» в лицее №146 в Казани.

«Более четырех тысяч предприятий приняли участие и выдвинули 15 тысяч 300 лучших кандидатов. Это наставники, ветераны труда, труженики тыла, кто работал после войны на предприятиях и создавал мощь нашей страны, экономики района, города и республики. И, конечно же, это уважение к человеку труда. Я думаю, у каждого времени свои герои. Сегодня наступило время героев – участников специальной военной операции и время человека труда», – сказала она.

Электронную доску почета 1 мая этого года учредил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Проект призван отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие Татарстана.

#Эльмира Зарипова #минтруд рт #почетное звание
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