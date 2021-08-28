Минтруд РТ напомнил о продолжительных выходных в конце августа

В связи с празднованием Дня Республики — 30 августа в конце этого месяца татарстанцы будут отдыхать три дня подряд. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В соответствии с Законом РТ „О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан“ 30 августа — День Республики — является нерабочим праздничным днем. Таким образом, в 2021 году днями отдыха являются 28, 29 и 30 августа», — сказано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в связи с празднованием национального праздника Курбан-байрам в июле жители республики отдыхали на один день больше. 20 июля было нерабочим праздничным днем.