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Общество 3 сентября 2026 16:42

Минтруд РТ напомнил о квотировании рабочих мест для участников СВО с 1 сентября

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Работодатели из Татарстана, на чьих предприятиях трудятся более 200 человек, до 10 сентября должны выделить квотируемые рабочие места для участников специальной военной операции. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Законом Республики Татарстан с 1 сентября для участников специальной военной операции на предприятиях с численностью более 200 человек устанавливается квота в размере 1% от среднесписочной штатной численности. Соответствующие сведения предприятия должны заявлять и ежемесячно обновлять на портале «Труд всем. Работа в России»», – сказала она.

Зарипова предупредила, что с 1 января вводятся штрафные санкции для предприятий, которые не будут соблюдать установленные законом требования. Размер штрафов составит от 30 тысяч рублей для должностных лиц до 100 тысяч для юридических лиц.

#минтруд рт #эльмира зарипова #ветераны СВО #рабочие места
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