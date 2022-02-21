Минтруд РТ напомнил о коротком рабочем дне перед Днем защитника Отечества

На этой неделе татарстанцев ждет дополнительный выходной день в связи с празднованием Дня защитника Отечества. А накануне, 22 февраля, рабочий день в республике будет сокращен. Об этом напоминает пресс-служба Минтруда РТ.

«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 23 февраля – День защитника Отечества – является нерабочим праздничным днем. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, сокращается на один час», – сказано в сообщении.