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Общество
21 февраля 2022  13:00
Наталья Рыбакова

Минтруд РТ напомнил о коротком рабочем дне перед Днем защитника Отечества

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На этой неделе татарстанцев ждет дополнительный выходной день в связи с празднованием Дня защитника Отечества. А накануне, 22 февраля, рабочий день в республике будет сокращен. Об этом напоминает пресс-служба Минтруда РТ.

«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 23 февраля – День защитника Отечества – является нерабочим праздничным днем. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, сокращается на один час», – сказано в сообщении.

 

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