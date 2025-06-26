Минтруд РТ напомнил, как участникам СВО пройти социальную реабилитацию

Участники СВО из Татарстана могут один раз в год пройти социальную реабилитацию. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на встрече с участниками СВО, находящимися на стационарном лечении в городской клинической больнице №7 им. М. Садыкова в Казани.

«Это аналог санаторно-курортного лечения. Будут назначены процедуры, прописанные врачом. Для этого нужно выбрать центр, который ближе, подать заявку. Для вас будет разработана индивидуальная программа», – объяснила она, обращаясь к участникам СВО.

В республике действует пять реабилитационных центров – они находятся в Казани, Бавлах, Зеленодольске и Набережных Челнах.

На встрече с участниками СВО министр труда, занятости и социальной защиты РТ рассказала бойцам о социальной поддержке, возможностях открыть свое дело, а также ответила на вопросы.