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Ру Тат
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10 мая 2021  10:04

Минтруд РТ напомнил еще об одном выходном дне на этой неделе

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Текущая неделя в Татарстане является сокращенной. Помимо 10 мая, татарстанцев ожидает еще один выходной, напоминает пресс-служба Минтруда РТ.
Согласно указу Президента Татарстана 13 мая — Ураза-байрам — является праздничным нерабочим днем. При этом длительность рабочего дня накануне, 12 мая, будет сокращена на один час.
С учетом того что День Победы в этом году пришелся на воскресенье, рабочая неделя начнется 11 мая и будет составлять в Татарстане три дня.
В 2021 году майские праздники продлились с 1 по 10 мая. По указу Президента РФ Владимира Путина 4–7 мая были объявлены нерабочими. В Минтруде РФ подчеркнули, что такие длинные выходные не станут ежегодными.

ураза-байрам выходные майские праздники
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