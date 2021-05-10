Минтруд РТ напомнил еще об одном выходном дне на этой неделе

Текущая неделя в Татарстане является сокращенной. Помимо 10 мая, татарстанцев ожидает еще один выходной, напоминает пресс-служба Минтруда РТ.

Согласно указу Президента Татарстана 13 мая — Ураза-байрам — является праздничным нерабочим днем. При этом длительность рабочего дня накануне, 12 мая, будет сокращена на один час.

С учетом того что День Победы в этом году пришелся на воскресенье, рабочая неделя начнется 11 мая и будет составлять в Татарстане три дня.

В 2021 году майские праздники продлились с 1 по 10 мая. По указу Президента РФ Владимира Путина 4–7 мая были объявлены нерабочими. В Минтруде РФ подчеркнули, что такие длинные выходные не станут ежегодными.